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مدبولي: ضخ استثمارات كويتية في مصر الفترة المقبلة

02:34 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور مصطفي مدبولي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم ضخ استثمارات كويتية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزيرا المالية والاستثمار يتوجهان غدا إلى الكويت لمتابعة هذه المشروعات.

وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء،: "وتابع رئيس الوزراء: طبعًا اجتماعات الربيع في واشنطن، والمشهد الضبابي في العالم كله، منعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبتتجه إلى المؤشر السلبي؛ لكن توقعات الاقتصاد المصري إيجابيته تزيد، وذلك من خلال توقعات المؤسسات المالية العالمية، وهذا كله بسبب الإصلاحات، وأيضًا البطالة وصلت إلى 6.6%، وهذا مؤشر جيد".

وتابع: يمكن حضراتكم تابعتم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معي ومع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ من أجل توحيد أو استبدال الرسوم المختلفة، بسبب القوانين والتشريعات القديمة جدًّا في شكل رسم موحد يوفر على المستثمرين الإجراءات التي يواجهونها، وسنناقش الإجراءات في هذا الأمر، وسنرفعها إلى الرئيس للعرض قبل إقرارها.

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