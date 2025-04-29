مدبولي يعلن إقامة الصين أكبر مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار

كتب- أحمد السعداوي:

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما دار خلال اجتماعه بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مؤخرًا، قائلاً: كنا نتكلم في تأسيس شركة للعبوات المعدنية وأننا سنصل إلى الاكتفاء الذاتي بعد أن كنا نستوردها.

وأضاف مدبولي أنه تم مناقشة شركة صينية لإنشاء مجمع مصانع بتكلفة 1.6 مليار دولار، والمرحلة الأولى سترى النور العام المقبل، وقطاع الصناعة كل يوم فيه جديد، وسيعود إلى سابق عهده.

وأضاف مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الثلاثاء: امبارح كنت في مشروع الدلتا الجديدة، وكان فيه توجيه أن هذا المشروع يرى النور خلال هذا العام، وأن ننهي كل الأعمال، والمشروع فيه أكثر من 2 مليون فدان.. احنا بنتكلم عن دلتا جديدة.