محمد صلاح من داخل مصنع 27 الحربي: دعم لا محدود لتوطين التكنولوجيات الحديثة

كتب- محمد سامي:

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة، يرجع إلى الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة؛ للقيام بدورها المهم والفعال كركيزة أساسية للتصنيع العسكري، وإحدى أهم الأذرع الصناعية بالدولة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مخططة لشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، لمتابعة سير العملية الإنتاجية.

واستمع الوزير، في بداية الجولة؛ إلى عرض تفصيلي من المهندس طارق بخيت، رئيس مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) ، في حضور قيادات القطاعات المختلفة بالشركة، لخطة تنفيذ الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024/2025، وكذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الشركة سواء التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، وخطط التسويق ومؤشرات الأداء، وفي هذا السياق شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من كل المشروعات في التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية .

وأثنى الوزير محمد صلاح على الدور المهم التي تقوم به شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) للمساهمة في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من منتجات حربية وكذلك استغلال فائض الطاقات الإنتاجية؛ لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين؛ حيث تنتج الشركة العديد من المنتجات المدنية (محركات القوى الكهربائية بمختلف القدرات- المحركات الكسرية- المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها- الشفاطات الكهربائية للمصانع والورش- لوحات توزيع الكهرباء)، حيث تلقى هذه المنتجات إقبالًا في الأسواق المحلية والخارجية، كما تشارك الشركة أيضاً في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من خطوط الإنتاج بالشركة؛ منها خط إنتاج المحركات وورش الأجزاء المعدنية، وخط تصنيع السبائك، وقام بالمرور على خطوط إنتاج الذخيرة الحديثة التي تم تجهيزها لبداية الإنتاج؛ اعتبارًا من العام القادم ومركز خدمة العملاء.

وقام صلاح بالمرور على مختلف المخازن الموجودة بالشركة ومراجعة العملية التخزينية للتأكيد من تنفيذ إجراءات الجرد الشهرية والسنوية مع تأكيد نظافة وترتيب الوحدات والفصل بين الخلايا التخزينية، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق نطام الحوكمة في العملية التخزينية، وترشيد المصروفات، والاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة.

وتابع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج مدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.

وعقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاء مع العاملين بالشركة، وحرص على الحديث معهم عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية والاستماع إلى مقترحاتهم، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كل الأفكار التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية؛ لأن الابتكار هو مفتاح المستقبل الصناعي، مشيدًا بما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.