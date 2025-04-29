وزير السياحة: السوق العربي ركيزة أساسية في خطط الترويج السياحي لمصر

كتب- محمد أبو بكر:

أجرى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، جولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض، حيث التقى بعدد من العارضين المصريين من ممثلي القطاع السياحي الخاص.

يأتي ذلك في إطار فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) المنعقد حاليًا في دبي،

وشارك في الجولة المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة.

أهمية التعاون مع القطاع السياحي الخاص

أكد شريف فتحي، خلال اللقاء، على حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع القطاع السياحي الخاص الذي يُعتبر محركًا رئيسيًا للسياحة في مصر.

وأضاف أن الوزارة تواصل تقديم الدعم اللازم للمساهمة في جذب المزيد من السياح إلى مصر، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص في ترويج المقصد السياحي المصري.

تسليط الضوء على التنوع السياحي

كما حث الوزير العارضين المصريين على تسليط الضوء على التنوع السياحي الفريد الذي تقدمه مصر، متوافقًا مع استراتيجية الوزارة الحالية التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية على مستوى العالم.

العارضون المصريون يشيدون بجهود الحكومة في تطوير البنية السياحية

من جانبهم، أكد العارضون المصريون أهمية ما تقوم به الحكومة المصرية من تطوير للبنية السياحية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار السياحي.

وأشادوا بالجهود المستمرة للوزارة في الترويج لمصر كوجهة سياحية متنوعة، معتبرين أن هذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى البلاد.

السوق السياحي العربي: أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية السياحية

أشار الوزير إلى أهمية السوق السياحي العربي الذي يُعتبر من الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الترويج في هذا السوق الواعد.

وخلال الجولة، استمع الوزير إلى استفسارات العارضين حول حجم أعمالهم وتوقعاتهم لحركة السياحة الوافدة لمصر، بالإضافة إلى مقترحاتهم بشأن تحسين معدلات الحجوزات وتعزيز الترويج للمنتجات السياحية المتنوعة التي تقدمها مصر.

يُذكر أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد افتتح الجناح المصري المُشارك في فعاليات معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين، الذي يُعقد في الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

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