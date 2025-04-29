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رئيس الوزراء: إيجابية مؤشرات الاقتصاد تزيد.. والبطالة 6.6 %

02:06 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار والتوسع في الرخص الذهبية وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار، وأيضًا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: يمكن حضراتكم تابعتم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي معي ومع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ من أجل توحيد أو استبدال الرسوم المختلفة، بسبب القوانين والتشريعات القديمة جدًّا في شكل رسم موحد يوفر على المستثمرين الإجراءات التي يواجهونها، وسنناقش الإجراءات في هذا الأمر، وسنرفعها إلى الرئيس للعرض قبل إقرارها.

وتابع رئيس الوزراء: طبعًا اجتماعات الربيع في واشنطن، والمشهد الضبابي في العالم كله، منعكس على توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبتتجه إلى المؤشر السلبي؛ لكن توقعات الاقتصاد المصري إيجابيته تزيد، وذلك من خلال توقعات المؤسسات المالية العالمية، وهذا كله بسبب الإصلاحات، وأيضًا البطالة وصلت إلى 6.6%، وهذا مؤشر جيد.

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