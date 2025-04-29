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بث مباشر| مجلس النواب يستطلع الرأي النهائي على قانون الإجراءات الجنائية

01:16 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت، منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي من المزمع أن يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.

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مجلس النواب الرأي النهائي قانون الإجراءات الجنائية
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