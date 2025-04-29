تحرك عاجل من الكهرباء لاستبدال العدادات القديمة والمعطلة بمسبوقة الدفع



كتب - محمد صلاح:

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذ حملة شاملة لاستبدال العدادات القديمة في الشقق المغلقة والعدادات المعطلة بأخرى مسبوقة الدفع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتستهدف هذه الحملة تحسين كفاءة تحصيل مستحقات الوزارة والقضاء على مشاكل الفواتير المتراكمة، بالإضافة إلى ضمان مراقبة استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة، وتوفير تجربة مستخدم مريحة وآمنة للمستهلكين.

وحددت الوزارة عددًا من المستندات المطلوبة للتمكن من استبدال عداد الكهرباء القديم والمعطل بعداد آخر جديد يعمل بنظام الدفع المُسبق، للتمكن من تحسين تجربة المُستهلكين.

ووفقًا لما حددته وزارة الكهرباء، فإنه لاستبدال عداد الكهرباء القديم بآخر جديد، يجب التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المعنية بمحل الوحدة السكنية التابع لها الفرد، ثم اتباع الخطوات التالية:

- يقدم الشخص مالك العداد جميع المُستندات المطلوبة التي من بينها "صورة من البطاقة الشخصية، وعقد الملكية الخاصة بالوحدة المراد تغيير عدادها".

- تقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء المعنية بمحل الوحدة السكنية التابع لها الفرد لتحويل العداد.

- دفع الرسوم المطلوبة.

- بعدها تسليم المستهلك العداد الجديد الذي يمكنه شحنه بطريقة سهلة بمبلغ بداية من 10 جنيهات.

- حالات استبدال العداد القديم:

حددت الوزارة عددًا من الحالات التي يمكن بها استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر جديد مسبوق الدفع كالآتي:

- إذا تجاوز تأخر الشخص المستهلك 30 يومًا من تاريخ السداد.

- في حالة تم تغيير النشاط أو الموقع دون إبلاغ الوزارة.

- في حالة إتلاف الأختام الموجودة على العداد.