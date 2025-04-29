نائب وزير المالية: مصر تحقق زيادة 40% في حصيلة الضرائب

كتب- حسن مرسي:

أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في حصيلة الضرائب خلال العام الحالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 40% مقارنة بالعام الماضي.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN، وصف الكيلاني هذا الإنجاز بأنه "فخر" لم تشهده البلاد من قبل، مؤكدًا أنه سيترك الإعلان الرسمي عن الرقم الدقيق للوزير المختص.

وأرجع نائب وزير المالية هذه القفزة النوعية في حصيلة الضرائب إلى التحول الجذري في الرؤية، من منطق "الجباية" إلى بناء "الثقة" مع الممولين.

وأوضح أن الممول أصبح يدفع الضرائب المستحقة عليه عن قناعة وشراكة حقيقية، بدلًا من الشعور بالإجبار والضغط، مشيرًا إلى الإقبال الكبير من الممولين على مبادرات التصالح التي أطلقتها الحكومة.