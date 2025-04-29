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رياح سرعتها 60 كم وأمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من "منخفض خماسيني" غدًا -(تفاصيل)

06:30 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لحالة سريعة من التقلبات الجوية غدًا الأربعاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه متوقع أن تتأثر البلاد بـ "منخفض خماسينى متعمق" يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (60:40) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( 90:70) كم/س .

وتابعت: "يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحري وخليج السويس وسيناء".

ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

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الطقس الرياح منخفض خماسيني
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