بعد انتشار ظاهرة تربيتها.. كيف نظمت التشريعات القانونية حيازة الكلاب؟

كتب- عمرو صالح:

ألزم قانوني الزراعة والعقوبات، مسألة تربية وحيازة الكلاب، أصحابها بترخيصها سنويًا من الوحدات البيطرية المختصة ويتم منح الترخيص بناءً على شروط محددة، أهمها:

- خضوع الكلب لفحوصات طبية.

- التأكد من تحصينه ضد الأمراض، خاصة داء السعار.

- تسجيل بيانات المالك بدقة.

وفقًا للتعديلات الحديثة على قانون الزراعة والقوانين ذات الصلة:

- غرامة مالية تتراوح بين 1000 جنيه إلى 5000 جنيه لمن يقتني كلبًا بدون ترخيص ساري المفعول.

الجدير بالذكر أنه ظاهرة تربية الكلاب، انتشرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير خاصة في المناطق السكنية والمدن الجديدة مما أدى إلى استغاثة المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أصبحت خطرًا يهدد سلامتهم العامة.