حدث في منتصف الليل| موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. والأرصاد تحذر من منخفض خماسيني

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ساويرس يصف تصريحات ترامب بـ "الجهل بالتاريخ".. ويتوقع قفزة قياسية في أسعار الذهب

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، واصفًا إياها بأنها تعكس جهلًا بالتاريخ والجغرافيا.

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مراجعة دقيقة.. عضو مجلس إدارة "بلبن" يكشف تفاصيل عودة فروع الشركة للعمل

كشف عبدالرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة "بلبن" وسلاسلها التجارية المتعددة، عن عودة 25 فرعًا للعمل ابتداءً من اليوم، تشمل فروع "بلبن" بالإضافة إلى علامات تجارية أخرى تابعة للشركة مثل "كرم الشام"، و"وهمي"، و"عم شلتت"، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الملاحظات وتصحيح الأوضاع المطلوبة.

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الأرصاد عن المنخفض الخماسيني: "أمر معتاد في الربيع وهذه أبرز النصائح"

كشفت الدكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل المنخفض الخماسيني المتوقع الأربعاء المقبل.

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مصدران أمنيان مصريان لرويترز: محادثات القاهرة بشأن غزة تشهد تقدمًا كبيرًا

نقلت وكالة رويترز عن مصدران أمنيان مصريان قولهما بأن المحادثات في القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرًا.

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الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الحيوان بالجيزة ستستقبل زوارها في سبتمبر المقبل بعد تطوير شامل يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية المستوى.

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رياح قوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "المناخ" بشأن المنخفض الخماسيني

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الأيام القادمة، تكون أشدها يوم الأربعاء متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

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القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي

يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة.

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الإفتاء تعلن رسميًا موعد أول أيام شهر ذي القعدة 1446هـ

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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النهار تعلن عودة محمود سعد إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق"

أعلنت شبكة تليفزيون النهار، في بيان لها أن الإعلامي الكبير محمود سعد سيعود مجدداً إلى شاشتها ببرنامجه "باب الخلق" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع اعتباراً من 22 مايو المقبل.

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رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لمتابعة عدد من الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

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