وزير الشئون النيابية: رئيس مجلس النواب يتمتع بالذوق التشريعي

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون كان ضمن توصيات الحوار الوطني بتحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، وهو ما قد نص على ذلك التشريع الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية، بحضور وزير البترول، كريم بدوي.

واستعرض فوزي، سبب الحرص على تحويل الهيئة إلى هيئة مستقلة، موضحا أن الدستور ينص على حسن استغلال الثروات الطبيعية والتعدينية، وأن بموجب ذلك التعديل، سيكون للهيئة حق التوسع في الاستثمارات والتوجه للتصنيع للمنتجات وتصدير المعادن والخامات في شكل منتجات صناعية، بدلا من الاكتفاء باستخراج المعادن وتصديرها في صورة خامات، بما يعود بعائد اقتصادي جيد على الدولة المصرية.

وحرص وزير الشئون النيابية والقانونية، على التأكيد على عدم وجود تداخل بين تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، مع قانوني البيئة والمحميات، قائلا،: إذا كان هناك أي تخوف أن هذا المشروع له أي تعارض مع قانون البيئة والمحميات الطبيعية، فهذا غير صحيح لأن القانونين الآخرين خاصين بالنسبة لقانون الثروة المعدنية، وأكبر دليل على حسن النوايا، أنه عندما طلبت وزيرة البيئة من وزير البترول أن يمثل عضو من الوزارة في الهيئة لم يفكر الوزير في طلبها ووافق على الفور.