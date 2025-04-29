"بلبن": الـ 140 مليون جنيه المتعلقة بالتقديرات الضريبية لا تزال قيد النقاش -(فيديو)

كتب- حسن مرسي:

أعلن عبد الرحمن عشماوي، عضو مجلس إدارة شركة "بلبن" وسلاسلها، عن استئناف العمل في 25 فرعًا من العلامات التجارية التابعة مثل "كرم الشام" و"وهمي" و"عم شلتت"، بعد استيفاء اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة.

خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح عشماوي أن عدد العاملين في الشركة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف عامل، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تشمل الموردين والمصانع المرتبطة بدورة الإنتاج.

وأشار إلى أن الرقم 25 ألف عامل الذي تم ذكره سابقًا كان يشمل فروع الشركة في الخارج أيضًا.

وفيما يتعلق بملف التراخيص، أكد عشماوي أن 70% من فروع الشركة مرخصة، موضحًا أن هناك فرقًا قانونيًا بين التقدم بطلبات للحصول على التراخيص والعمل على استيفاء الاشتراطات أثناء التشغيل، وهو أمر مسموح به قانونًا، وبين العمل بدون أي تراخيص على الإطلاق كشركة كاملة.

وأوضح عشماوي أن مبلغ الـ 140 مليون جنيه المذكور يتعلق بالتقديرات الضريبية التي لا تزال قيد النقاش مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن الشركة قامت بسداد الضرائب المستحقة حتى عام 2023، وأن قيمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات ليست كبيرة.