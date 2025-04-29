منخفض خماسيني متعمق وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 4 مايو 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى باقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء.

بخصوص يوم الأربعاء 30 أبريل أوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (٦٠:٤٠) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( ٩٠:٧٠) كم/س.

وأشارت الأرصاد أن المنخفض يصاحبه ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري وخليج السويس وسيناء و أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.

وأكدت الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء بداية من الخميس 1 مايو وحتى الأحد 4 مايو 2025.

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