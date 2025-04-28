إبراهيم عيسى عن جدل التسجيلات الصوتية للرئيس عبدالناصر: أزمة الجهل بالتاريخ

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن الضجة حول التسجيلات الصوتية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تكشف عن أزمة عميقة الجذور في المجتمع المصري والعربي على حد سواء، وهي أزمة الجهل بالتاريخ.

وأوضح عيسى، خلال تقديمه برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، أن الحقيقة تنجلي دائمًا مع التأمل والتدقيق، وأن إحدى أبرز معضلاتنا هي عدم إقبالنا على قراءة تاريخنا.

وشدد عيسى على أن هذا العزوف عن القراءة يشمل مختلف جوانب التاريخ، بدءًا من تاريخ المسلمين وما يوصف بالتاريخ الإسلامي، وصولًا إلى التاريخ الحديث والمعاصر، بما في ذلك الأحداث التي وقعت خلال الخمسين أو العشرين عامًا الماضية.

ورأى أن هذا الإهمال المعرفي هو السبب الرئيسي وراء الضجة والدهشة الشديدتين اللتين صاحبتا نشر تسجيلات صوتية نادرة للرئيس جمال عبد الناصر، تعود إلى شهر أغسطس من عام 1970، أي قبل أسابيع قليلة من وفاته.

وأشار عيسى إلى أن هذه التسجيلات تم نشرها عبر الصفحة الرسمية للرئيس عبد الناصر تحت إشراف نجله المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ومجموعة من الباحثين الذين وصفهم بالمجتهدين.

ولفت إلى العلاقة التي تربط الموقع بمكتبة الإسكندرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن دور المكتبة يقتصر على الجانب التقني للإتاحة ولا يمتد إلى محتوى التسجيلات نفسه.