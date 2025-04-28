الأرصاد عن المنخفض الخماسيني: "أمر معتاد في الربيع وهذه أبرز النصائح"

كتب- عمرو صالح:

كشفت الدكتورة منال غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل المنخفض الخماسيني المتوقع الأربعاء المقبل.

وأوضحت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد الأربعاء المقبل، طقس حار نهارًا ورياح مثيرة للرمال والأتربة خلال فترات النهار مما يزيد الإحساس بالحرارة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد فترات الليل برودة في الأجواء.

وأشارت إلى أن المنخفض الخماسيني، المتوقع يوم الأربعاء المقبل هو أمر معتاد خلال فصل الربيع من كل عام وليس بجديد.

ووجهت غانم نصائحها للمواطنين بعدم الخروج من المنازل خلال فترات النهار يوم الأربعاء إلا للضرورة وعلى أصحاب الأمراض الصدرية ارتداء الكمامات الطبية.