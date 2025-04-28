موسى يكشف عن صفقة أمريكية إيرانية لضمان أمن تل أبيب

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل لقاء مهم جرى اليوم في القاهرة، حيث استقبل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية طاقمًا تفاوضيًا إسرائيليًا رفيع المستوى، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي.

خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" عبر شاشة قناة صدى البلد، أوضح موسى أن هذا اللقاء يأتي في إطار المساعي المصرية والقطرية المشتركة والمتواصلة لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.

وأشار موسى إلى تحركات دبلوماسية أخرى تجري في الخفاء، حيث كشف عن مفاوضات تجريها الولايات المتحدة مع إيران بهدف أساسي هو ضمان أمن إسرائيل.

وأكد موسى أن هذه المفاوضات تتم وفقًا للشروط التي تضعها إسرائيل وليس وفقًا لأجندة أمريكية خالصة، مما يعكس مدى الأولوية القصوى التي توليها واشنطن لحماية أمن تل أبيب في المنطقة.

وأضاف الإعلامي أن وزير الدفاع الإسرائيلي أجرى اتصالات مع نظيره الأمريكي، وأن هناك اتفاقات قيد الإعداد يتم التوصل إليها، والتي تصب بشكل كامل ومباشر في مصلحة تعزيز أمن إسرائيل، دون إيلاء اهتمام كافٍ لمصالح الدول الأخرى في المنطقة وتوازناتها الأمنية.

وأكد أحمد موسى على أن هذه التطورات سيكون لها تأثير مباشر وواضح على الأمن القومي المصري ومصالحه الاستراتيجية.

وشدد على أهمية أن تظل مصر في حالة يقظة دائمة ومتابعة دقيقة لكل ما يجري في محيطها الإقليمي المضطرب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها.

وأوضح موسى أن مصر تتحمل أعباءً جسيمة نتيجة للصراعات والنزاعات الدائرة في المنطقة، خاصة في الأراضي الفلسطينية وليبيا والسودان.

وقال: "مصر تدفع ثمنًا باهظًا بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها دول الجوار، وهو ما يستلزم استمرار الجهود السياسية والأمنية المكثفة للحفاظ على أمن مصر واستقرارها في ظل هذه الظروف الإقليمية المعقدة".