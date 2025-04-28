ساويرس يصف تصريحات ترامب بـ "الجهل بالتاريخ".. ويتوقع قفزة قياسية في أسعار الذهب

كتب- حسن مرسي:

انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، واصفًا إياها بأنها تعكس جهلًا بالتاريخ والجغرافيا.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، قال ساويرس: "ترامب لا يمتلك أي معرفة بالتاريخ أو الجغرافيا، قناة السويس بنيت بعرق وتضحيات المصريين، ولها معنى عميق في وجداننا، لن نسمح لأحد بأن يصرح بالسماح لسفن بلاده بالعبور فيها مجانًا".

وأضاف ساويرس: "كيف يعبرون من قناة السويس دون دفع الرسوم؟ هيا فوضى! إذا سمحنا لسفن أمريكا بالعبور مجانًا، الكل هيطالب بالعبور بالمجان، هذا الكلام مرفوض من قبلنا كمصريين، وخصوصًا نحن الصعايدة".

وفي سياق آخر، كشف نجيب ساويرس عن أسباب توقعاته بارتفاع أسعار الذهب بشكل قياسي خلال الفترة المقبلة. وتوقع أن يصل سعر أوقية الذهب إلى 3500 دولار، وأن يقفز إلى 5000 دولار خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين.

وأرجع ساويرس توقعاته إلى تصاعد الاضطرابات العالمية، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة من جهة، والصين وروسيا من جهة أخرى. وأكد أن هذه الاضطرابات ستزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

وأشار إلى أن شراء روسيا والصين والهند كميات كبيرة من الذهب في الفترة الأخيرة ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.