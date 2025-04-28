نجيب ساويرس: فخور بأصولي الصعيدية ومشروعات ضخمة لدعم المحتاجين في سوهاج

كتب- حسن مرسي:

أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن فخره العميق بأصوله الصعيدية، مؤكدًا أن سمات الصعيدي مثل الكرم، الصمود، والقدرة على تحدي الصعاب تعكس شخصيته.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، كشف ساويرس عن خططه لإطلاق مشروعات كبرى في محافظة سوهاج، موطنه الأصلي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين أوضاعها المعيشية.

وأوضح أنه نجح بالفعل في ترميم وبناء 200 منزل عصري للفقراء في سوهاج، واصفًا شعوره بالفرحة العارمة بعد هذا الإنجاز، وتعهد بمواصلة هذه الجهود حتى تتمكن كل أسرة محتاجة من الحصول على سكن لائق.

وأشار إلى ارتباطه العاطفي بسوهاج، حيث يحتفظ ببيت العائلة على النيل بعد شراء حقوق الورثة، رافضًا بيعه كجزء من تمسكه بجذوره.

وأكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس استعداده لتوسيع استثماراته في المحافظة لخدمة أبنائها وتعزيز تنميتها.