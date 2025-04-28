ظاهرة تؤرق المواطنين.. لميس الحديدي: لدينا 20 مليون كلب ضال وهي نسبة مرعبة

كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن قضية "الكلاب الضالة" في الشوارع لا تزال تؤرق المواطنين، ولا نزال نرصد حوادث كثيرة وخطيرة لهذه الكلاب، سواء تلك التي يستخدمها أصحابها لترويع الناس، أو حوادث العقر من الكلاب الضالة في الشوارع.

وأضافت خلال تقديمها حلقة جديدة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن هناك ناس ماتوا بأزمات قلبية بسبب الكلاب، أو ناس قتلوا كلابًا للتخلص منها."

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 مليون كلب ضال في مصر، أي كلب لكل خمسة مواطنين، وهي نسبة مرعبة.

وتابعت : "لو صحت تلك التقديرات، ولدينا 20 مليون كلب ضال وعددنا 110 ملايين نسمة، تصبح الأعداد مرعبة، والحل في قانون تنظيم حيازة الحيوانات. وأخيرًا، وبعد مرور عامين على صدور القانون، أعلن مجلس الوزراء موافقته على لائحته التنفيذيةو عبر مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023."

وواصلت قائلة: "لا نزال ننتظر صدور اللائحة، ولا نريد تأخيرها،مثلما حدث من قبل لأن هذا القانون سيمنح سنة لكل حائزي الحيوانات لتوفيق أوضاعهم، وسوف يمنع اقتناء أنواع معينة من الحيوانات مثل الأسد والنمر، ومن المفترض أن يجد حلاً لمشكلة الكلاب الضالة في الشوارع، كما هو معمول به في العالم كله."

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