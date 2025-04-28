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"سيظل الأهلي شامخًا".. أول تعليق من نجيب ساويرس على رحيل مارسيل كولر

10:02 م الإثنين 28 أبريل 2025

المهندس نجيب ساويرس

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كتب- حسن مرسي:

أعرب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن عدم اقتناعه بقرار النادي الأهلي بشأن رحيل مدربه السويسري مارسيل كولر عن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، عقب توديع الأهلي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا على يد فريق صن داونز.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، صرح ساويرس قائلًا: "لم أكن أتفق مع قرار رحيل كولر، صحيح أن نتيجة مباراة صن داونز كانت مؤسفة، ولكن يجب أن نتذكر أننا كنا متأهلين للنهائي حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، في النهاية، كرة القدم فوز وخسارة، والحظ لم يحالف الأهلي أمام صن داونز".

وأضاف: "أرى أن كولر لم يقصر في عمله، ولكن ببساطة لم يكن الحظ بجانبنا في تلك المباراة الحاسمة، ويبدو لي أن النادي الأهلي يتعرض حاليًا لموجة من الاضطرابات، بل ويخيل إليّ أن هناك طرفًا ما مستاء أو يتربص بالفريق".

وتابع: "في نهاية المطاف، سواء استمر كولر أو رحل، وسواء فزنا أو خسرنا في المستقبل، سيظل النادي الأهلي شامخًا فوق الجميع".

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