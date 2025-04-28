الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حديقة الحيوان بالجيزة ستستقبل زوارها في سبتمبر المقبل بعد تطوير شامل يهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية وترفيهية عالمية المستوى.

خلال مداخلته على قناة صدى البلد، أوضح القرش أن التطوير يشمل تحديث بيئات عرض الحيوانات، حيث سيتم استبدال الأقفاص التقليدية بمساحات مفتوحة تحاكي البيئات الطبيعية، تماشيًا مع أحدث المعايير الدولية.

وأكد أن سعر التذكرة سيظل في متناول الجميع، مع متابعة مستمرة من وزير الزراعة لضمان جودة التنفيذ.

وأشار إلى أن خطة التطوير لا تقتصر على حديقة الجيزة، بل تمتد إلى ست حدائق حيوان أخرى في محافظات مختلفة، إلى جانب حديقة الأسماك ومعرض زهور الربيع.

وكشف عن تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ الأعمال، بهدف الانتهاء قبل نهاية العام. في سياق آخر، أكد القرش التزام الوزارة بدعم مزارعي مطروح من خلال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، بتوجيهات من رئيس مركز بحوث الصحراء، لتعزيز التنمية الزراعية في المنطقة.