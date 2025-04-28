الاتحاد العربي للفنادق: السياحة ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني

كتب- عمرو صالح:

قال السفير تاج الدين وسلاتي، نائب رئيس الاتحاد العربي للسياحة والفنادق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القطاع السياحي في مصر لا يزال صامدًا وقويًا وهناك ملايين السياح يتدفقون للبلاد بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية والاستقرار الذي تشهده مصر، بالرغم من أن المنطقة الإقليمية لم تعد جاذبة للسياحة العالمية، بعدما أصبحت منطقة صراع، وخصوصًا في العام الأخير لحرب غزة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق جذب سياحي وإيجاد قطاع سياحي قادر على الصمود على الرغم من كل الاضطرابات الإقليمية الحالية، مؤكدًا أن مصر ما زالت وجهة سياحية جاذبة للسياحة العالمية، وفي أمن وأمان وبعيدًا عن أي اضطرابات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك لإتاحة أكبر حجم من المناطق السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي.

وأوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باستهداف الوصول لنحو 30 مليون سائح سنويًا، ومصر تمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق هدف الـ30 مليون سائح سنويًا، بما في ذلك الأمن والاستقرار، إلى جانب تراثها الثقافي والسياحي الغني، وهو ما يُسهم في تدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصري.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية بشأن ضرورة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة لتطوير قطاع السياحة وتحقيق معدل استهداف 30 مليون سائح سنويا تعكس بشكل كبير الجهود المضنية المبذولة من أجل تحسين أداء القطاع باعتباره ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل حالة السحر التي صنعتها مدينة العلمين الجديدة واستثمار أرض ألغام وتحويلها لمدينة الأحلام يقصدها السائحين من مختلف البلدان.

ولفت إلى أن تطوير المقاصد السياحية والأثرية في مصر من الخطوات الأساسية لتحسين أداء القطاع السياحي وفق برنامج الحكومة للإصلاح الهيكلي في كافة القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك طبيعة سياحية فريدة ومميزة وتحتاج لمزيد من الابتكار في سبل الترويج للسياحة وتعزيز فرص الاستثمار السياحي، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف حائلًا دون تطويرها وتحسين الخدمات المقدمة والارتقاء بالجودة.