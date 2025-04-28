رياح قوية وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من "المناخ" بشأن المنخفض الخماسيني

كتب- عمرو صالح:

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة طارئة من التقلبات الجوية القوية خلال الأيام القادمة، تكون أشدها يوم الأربعاء متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 - 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.

وأضاف "فهيم"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن الحالة سوف تبدأ من بعد ظهر غد الثلاثاء في صورة هبات رياح قوية على مناطق غرب الجمهورية جنوب سيوة وأقصى مناطق غرب البلاد (غير مؤهولة) تتعدى هبات الرياح مستوى الــ 85 كيلو متر / ساعة.

وأوضح أن الحالة سوف تستمر ليوم الأربعاء وتزداد من بعد الظهر وتتجه إلى داخل الجمهورية في صورة هبات رياح عاصفة محملة بالرمال والأتربة تصل فيها هبات الرياح المتقطعة إلى مستوى الـ 90 كيلومتر / ساعة.

وأشار فهيم إلى أن هناك رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 60 كيلو متر / ساعة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى الأقصر جنوباً.

وأكد فهيم أن هناك هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 75 90 كيلو متر / ساعة على الصحراء الشرقية (شرق بني سويف والمنيا الصف القاهرة الجديدة العاصمة الإدارية طريق الإسماعيلية الصحراوي طريق السويس طريق السخنة مناطق جنوب السخنة السويس الإسماعيلية معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء).

وأوضح فهيم أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية مع تشكل كرات الثلج (البرد) على مناطق الساحل الشمالي الغربية وتمتد حتى شمال الدلتا وتصل إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء 29 - 30 أبريل وتكون خفيفة أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ( 1 - 4 مايو ) على مناطق أقصى شمال الدلتا.

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