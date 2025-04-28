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القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي طاقم التفاوض الإسرائيلي

08:53 م الإثنين 28 أبريل 2025

القاهرة الإخبارية

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كتب- عمرو صالح:

يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة.

يأتي ذلك عقب زيارة وفد حماس لمصر منذ عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة واستمرارا للجهود المصرية القطرية المكثفة المبذولة لاستعادة الهدوء بقطاع غزة، وذلك حسبما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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رئيس المخابرات العامة المصرية طاقم التفاوض الإسرائيلي وقف إطلاق النار بقطاع غزة القاهرة الإخبارية
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