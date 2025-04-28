عالم أزهري بعد الاعتداء على كولر: تكريم كبار السن واجب ديني وأخلاقي

كتب- حسن مرسي:

حذّر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من خطورة ظاهرة عدم احترام وتقدير كبار السن وأصحاب الخبرة، مؤكدًا أن تكريم من أفنوا حياتهم في العمل والعطاء واجب ديني وأخلاقي.

وشدّد العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية إيمان رياض، ببرنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2"، اليوم الاثنين، على أن مظاهر قلة التقدير التي نراها اليوم تخالف تعاليم الإسلام، الذي أمرنا بتوقير الكبير، وحسن معاملة من خدموا المجتمع في مختلف المجالات.

وقال الدكتور أسامة قابيل: "اللي شعره شاب ده ولا اللي ظهره انحنى، اللي انت بتشوفه في الشارع، ولا اللي أفنى عمره أربعين خمسين سنة في أي مجال من المجالات، لازم يحترم، لازم يُؤدَّر".

وتابع في إشارة منه لكولر مدرب الأهلي السابق: "أنا الأسبوع ده شفت الحقيقة حاجة ومنظر صعب جدًا، لما يكون مدير في مكان أو مسؤول أفنى عمره معاك 4 أو 5 سنين، ونجح مرة أو نجح مرات، أخفق مرة أو أخفق مرات، لما ييجي يمشي نحدفه بأزازة مية!.

وأضاف: "ده لما يجي يودع ويمشي وتقول له خلاص شكرًا أنا مش عايزك! نهينه؟ لا، ده مش من الدين، خصوصا لما يبقى أجنبي، إحنا كعرب ومسلمين ومصريين لازم نعرف قيمة الناس اللي بذلت جهدها وعمرها علشان تبني وتخدم المجتمع".