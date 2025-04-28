قرار وزاري.. تجديد تكليف خالد صلاح بمنصب وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تجديد تكليفه الدكتور خالد صلاح الدين في منصب مدير أوقاف القاهرة، لفترة جديدة.

وثمن العاملون بمديرية أوقاف القاهرة، ما وصفوه بالقرار الحكيم للدكتور أسامة الأزهري، مشددين على مواصلة العمل الجاد والبناء لتحقيق رسالة الأوقاف السامية.

ويعد الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، من أفضل وأنشط وكلاء وزارة الأوقاف، وتولى عدة مناصب قبل تكليفه بمنصب مدير أوقاف القاهرة، قبل عدة سنوات.

ويحظى الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، بحب العاملين بالمديرية ويتمتع بعلاقات جيدة مع الجميع.

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