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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات

07:36 م الإثنين 28 أبريل 2025

اللواء أ ح / عاطف عبدالرؤوف والدكتور مصطفى رفعت أح

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كتب- محمد سامي:

وقع اللواء أ ح / عاطف عبدالرؤوف محمود مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بروتوكول تعاون مع الدكتور مصطفى رفعت أحمد أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

يهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فى العديد من الموضوعات وخاصة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومي ومجابهة الأزمات من خلال عقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات بواسطة نخبة من خبراء الأكاديمية ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مختلف المجالات المعرفية والبحث العلمى، وإتاحة محتويات المكتبات العلمية للدارسين فى شتى الموضوعات التى تهم الباحثين من كلا الجانبين .

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسؤولي المجلس الأعلى للجامعات.

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اللواء عاطف عبدالرؤوف محمود الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا المجلس الأعلى للجامعات الدكتور مصطفى رفعت أحمد
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