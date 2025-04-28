حدث في 8ساعات| تحذير من منخفض خماسيني يضرب البلاد.. وتوضيح مهم بشأن تسريبات عبدالناصر

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

أمطار و أتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من منخفض خماسيني يضرب البلاد، يوم الأربعاء المقبل.

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مدبولي يوجّه بإنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات "الحماية المدنية"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات.

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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المجمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحلم الأفريقي.

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الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه في الانتخابات الرئاسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما".

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بيان عاجل من "السياحة" بشأن موسم حج 2025

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخه؛ لضمان إنهاء كل الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة في الوقت المناسب.

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تسريبات عبدالناصر تثير الجدل.. بيان توضيحي يكشف كواليس النشر

أصدرت قناة "Nasser TV"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانًا بشأن التسجيلات التي نشرتها مؤخرًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأثارت جدلًا وحجم ردود أفعال ضخم، ترد فيها على المزايدين، حسب وصفها، الذين نسبوا إلى عبد الناصر أقوالًا لم يتفوه بها مطلقًا، كما أنها تفتح الباب لإعادة قراءة تاريخ جمال عبد الناصر بلسان عبد الناصر ذاته.

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ساويرس يلتقي محافظ سوهاج ويشارك في احتفالية تسليم المنازل المُعاد تأهيلها

التقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، باللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج لدعم جهود التنمية في المحافظة.

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بيان مهم من الجيزة بشأن حركة تغييرات رؤساء الوحدات المحلية القروية

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء أمس، حركة تغييرات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن، شملت 48 قيادة محلية، وذلك في إطار خطة تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات المتنوعة في المواقع المختلفة بالوحدات المحلية.

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بيان من الوطنية للإعلام بشأن تغيير اسم قنوات النيل إلى موليوود

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن ما تردد في الآونة الأخيرة داخل مصر وخارجها أن الهيئة بصدد تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلى قنوات موليوود، غير صحيح، وأنها أخبار زائفة ومغرضة لا تستند إلى معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

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