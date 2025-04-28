وكيل نقابة الأطباء البيطريين يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة: "كارثة صحية وشيكة"

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، من الارتفاع الكبير في أعداد الكلاب الضالة التي تجوب شوارع البلاد، مشددًا على العواقب الوخيمة لهذه الظاهرة على صحة المواطنين وسلامة المجتمع ككل.

وخلال حواره على قناة صدى البلد، أكد حمدي على ضرورة فهم الأسباب قبل البحث عن حلول ناجعة، قائلًا: "لا يمكن لأحد أن ينكر الزيادة غير المسبوقة في أعداد الكلاب في مختلف المناطق، وسؤالنا الأساسي هو ما الذي أدى إلى هذا التكاثر الهائل؟".

وأشار إلى أن انتشار القمامة بشكل عشوائي وغير منظم في معظم شوارع مصر يمثل عاملًا رئيسيًا في تفاقم هذه الأزمة.

وأوضح أن الكلاب الضالة تجد في أكوام النفايات المنتشرة بلا رقابة مصدرًا سهلًا وغزيرًا للغذاء، مما يجعل الشوارع بيئة مثالية لتكاثرها وازدياد أعدادها.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الدكتور حمدي إلى الدور الكبير الذي تلعبه الدورة الإنجابية السريعة للكلاب في تأجيج الأزمة، حيث يمكن للأنثى الواحدة أن تلد ما بين أربعة إلى ثمانية جراء في كل مرة.

وتابع محذرًا: "إذا بدأنا بـ100 كلب فقط، يمكن أن يتحول هذا العدد إلى أكثر من 1000 كلب خلال عام واحد فقط، فما بالنا ونحن نتحدث عن وجود آلاف الكلاب الضالة بالفعل في شوارعنا؟".