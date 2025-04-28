أمطار وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ومنخفض خماسيني الأربعاء المقبل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من منخفض خماسينى يضرب البلاد، يوم الأربعاء المقبل.

وأصدرت الهيئة، بيانًا، أكدت فيه أن هناك حالة سريعة من التقلبات الجوية، يوم الأربعاء المقبل، متوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض خماسينى متعمق يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها من (٦٠:٤٠) كم/س ويصاحبها هبات رياح تتراوح من ( ٩٠:٧٠) كم/س.

وأوضح الأرصاد أن المنخفض يصاحبه ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تعمل على تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى ومدن القناه والوجه البحري وخليج السويس وسيناء.

كما توقعت سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.