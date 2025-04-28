مدبولي يوجّه بإنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات "الحماية المدنية"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهود المبذولة في إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، ووجه كذلك بأهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.