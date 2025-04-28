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القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي

05:22 م الإثنين 28 أبريل 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي
  • عرض 6 صورة
    القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي
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( أ ش أ):

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من السفراء الأفارقة إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة للتعرف على الإمكانيات الطبية المتطورة داخل المجمع وذلك بالتعاون مع مؤسسة الحلم الأفريقي.

وشاهد الوفد، فيلماً تسجيلياً عن المجمع تناول الدور الذى يقوم به لتقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء كونه يعد أحد أهم الصروح الطبية بالقوات المسلحة لما يمتلكه من نخبة لأفضل الأطباء وأطقم التمريض والأجهزة والوسائل الطبية والتكنولوجية المتطورة فى جميع التخصصات.

...

هذا المحتوى من

Asha

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القوات المسلحة مجمع الجلاء الطبي مؤسسة الحلم الأفريقي وفد من السفراء الأفارقة
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