بيان عاجل من "السياحة" بشأن موسم حج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج هذا العام 1446هـ، بسرعة تسليم حقائب جوازات سفر الحجاج والمستندات المطلوبة إلى مقر صندوق الحج والعمرة بالعباسية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخه؛ لضمان إنهاء كل الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة في الوقت المناسب.

بعض شركات السياحة تأخرت في الإجراءات

وأوضحت الغرفة، حسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن هذا الإجراء يأتي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار؛ لإنهاء الترتيبات التنفيذية لموسم الحج الحالي، مشيرةً إلى أن بعض الشركات تأخرت في تسليم حقائب السفر، مما تسبب في تعطيل عملية إرسال الجوازات والمستندات المطلوبة للجهات المعنية، وتأخير استكمال الطباعة والاستعدادات اللوجستية الخاصة بالحجاج، وفقًا للجدول الزمني المحدد من الجانب السعودي.

وأضافت الغرفة أن وزارة السياحة والآثار تلقت خطابًا من الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية يلفت إلى هذه التأخيرات، الأمر الذي قد يؤثر سلبًا على سفر الحجاج في المواعيد المحددة إذا لم يتم تداركه على وجه السرعة.

وشددت غرفة شركات السياحة على ضرورة التزام الشركات بسرعة سداد التكاليف والرسوم المقررة بالتوازي مع تسليم الجوازات؛ لضمان سير العمل بسلاسة واستكمال جميع الترتيبات الخاصة بالحج، موجهةً الشكر إلى الشركات على تعاونها المستمر، ومتمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

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