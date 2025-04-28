الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجابونى على فوزه فى الانتخابات الرئاسية

كتب- محمد سامي:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى حرص على تهنئة الرئيس الجابوني على فوزه في الانتخابات الرئاسية الجابونية، وما عكسته النتائج من ثقة شعبية في القيادة الجابونية، مشيداً بانعقاد الانتخابات الرئاسية باعتبارها خطوة أساسية لاستكمال المسار الانتقالي في دولة الجابون الشقيقة، ومؤكداً على تمنياته للرئيس الجابوني بالتوفيق والنجاح في مهامه لتحقيق التنمية الشاملة في الجابون ودفع التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين، حيث تم تأكيد حرص مصر على دعم الجابون في مسيرتها التنموية، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

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