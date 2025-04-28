بحضور وزير السياحة.. مصر تبرز مقوماتها السياحية في معرض سوق السفر العربي بدبي

كتب- محمد أبو بكر:

شهد الجناح المصري في معرض سوق السفر العربي (ATM) بدبي اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تميزًا غير مسبوق.

وقال أحمد البيه، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، إن المعرض خطف الأنظار بالتنظيم المميز والمظهر الرائع الذي عكس الصورة الحقيقية لما تمتلكه مصر من مقومات سياحية عالمية.

وأكد أن وزير السياحة، حرص على متابعة جميع تفاصيل الإعداد والتنظيم للجناح، مما ساهم في إظهاره بهذا الشكل المشرف الذي نال إعجاب جميع الزوار والمشاركين.

وأضاف أنه شارك في الجناح عدد من شركات السياحة ورجال الأعمال المصريين، الذين استعرضوا مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات السياحية.

وتابع: شهد الجناح إقبالًا كبيرًا في اليوم الأول من الزوار من مختلف الجنسيات، في دلالة واضحة على الاهتمام المتزايد بالسوق السياحي المصري والرغبة في التعرف على التجارب الفريدة التي تقدمها مصر في مجالات السياحة الثقافية، الشاطئية، الترفيهية، والعلاجية.

وأكد المشاركون أن هذا النجاح المميز يأتي نتيجة للتعاون المثمر بين وزارة السياحة والقطاع الخاص، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة على خريطة السياحة العالمية.

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