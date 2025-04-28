"السياحة" توجه بسرعة إنهاء إجراءات تأشيرات سائقي الحج البري خلال 48 ساعة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، كتابًا دوريًا عاجلًا برقم (107) لسنة 2025، دعت خلاله الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج البري إلى سرعة استكمال الإجراءات الخاصة بتأشيرات سائقي الحافلات.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار لإنهاء الاستعدادات التنفيذية لموسم حج 1446 هجريًا.

وأكدت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنها تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار بضرورة قيام الشركات السياحية بتزويد الإدارة العامة للسياحة الدينية وإدارة النقل السياحي بالبيانات المطلوبة الخاصة بالسائقين والحافلات، مع التنسيق الفوري لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة.

وطالبت الغرفة بسرعة إنهاء هذه الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ الإخطار، مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضروري لاستخراج وإصدار استمارة (126)، بما يضمن انتظام سفر الحجاج في المواعيد المحددة دون أي تأخير.

واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات لتفادي أي تأثير سلبي على ترتيبات موسم الحج، مشيدة بتعاون الشركات السياحية ومتمنية للجميع التوفيق في أداء المهام المرتبطة بموسم الحج لهذا العام.

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