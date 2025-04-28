ساويرس يلتقي محافظ سوهاج ويشارك في احتفالية تسليم المنازل المُعاد تأهيلها

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، باللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج لدعم جهود التنمية في المحافظة.

وشارك ساويرس في احتفالية تسليم عدد من المنازل المُعاد تأهيلها لأهالي قرية أولاد يحيى بحري، ضمن مشروع "دار وسلامة"، بدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة.

ويمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة لأهالي صعيد مصر، في إطار شراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط وجامعة عين شمس، تستهدف تحسين جودة الحياة لكل أسرة مصرية.

وأكد ساويرس أنه ناقش مع المحافظ إمكانيات الاستثمار في سوهاج والنظرة المشتركة لمستقبل المحافظة.