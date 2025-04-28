تسريبات عبدالناصر تثير الجدل.. بيان توضيحي يكشف كواليس النشر

كتب- أحمد السعداوي:

أصدرت قناة "Nasser TV"، على وسائل التواصل الاجتماعي، بيانًا بشأن التسجيلات التي نشرتها مؤخرًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأثارت جدلًا وحجم ردود أفعال ضخم، ترد فيها على المزايدين، حسب وصفها، الذين نسبوا إلى عبد الناصر أقوالًا لم يتفوه بها مطلقًا، كما أنها تفتح الباب لإعادة قراءة تاريخ جمال عبد الناصر بلسان عبد الناصر ذاته.

إطلاق قناة "Nasser TV"

وقالت قناة "Nasser TV"، تحت عنوان "تسجيلات عبد الناصر": رغم صدور آلاف الكتب عن الرئيس جمال عبد الناصر؛ فإن قناعتي كانت راسخة بأن تاريخه الحقيقي لم يُكتب بعد.. ففي عام 2018 بدأنا التفكير في إطلاق قناة خاصة بنشر تراث الرئيس جمال عبد الناصر؛ المرئي والمسموع، وعندما عرضنا الفكرة على المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، أبدى ترحيبه ودعمه للفكرة، وبعد موافقته أطلقنا قناة Nasser tv.

مشروع تاريخي ضخم لتوثيق تراث عبد الناصر

وأضاف بيان القناة: وهي القناة الرسمية لموقع الرئيس جمال عبد الناصر التابع لمكتبة الإسكندرية، وجميع الوثائق والتسجيلات الصوتية والمرئية للرئيس جمال عبد الناصر، والتي قُمنا بنشر أجزاء منها، منشورة على هذا الموقع منذ سنوات، بعد أن قامت د.هدى جمال عبد الناصر، بجمع وتوثيق تراث الرئيس جمال عبد الناصر السياسي والفكري والمرئي والمسموع في مشروع تاريخي ضخم.

وتابعت القناة عبر بيانها: كما أن مصطفى بكري في كتابه "ناصر ٦٧.. هزيمة الهزيمة"، والذي صدر في 5 أجزاء عن المكتبة الأكاديمية، قام بنشر الكثير من هذه التسجيلات لاجتماعات الرئيس جمال عبد الناصر.

وكان الرئيس جمال عبد الناصر مهتمًّا بتوثيق تاريخه؛ لذا حرص على تسجيل كل اجتماعاته ولقاءاته مع وزرائه ومعاونيه، وكذلك مع القادة والزعماء من شتى أنحاء العالم، وكان المرحوم سامي شرف مدير مكتب الرئيس عبد الناصر للمعلومات، هو المسؤول عن عملية التسجيل لكل لقاءات واجتماعات الرئيس عبد الناصر.

ونوه البيان بأن المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر أمدنا بنسخة من اجتماعات ولقاءات الرئيس عبد الناصر من أجل نشرها على قناة Nasser tv، وعندما بدأنا مؤخرًا في نشر بعض تلك الاجتماعات واللقاءات، فوجئنا بحجم ردود الأفعال على ما نشرناه.

تقديم التاريخ بلسان صانعه أمر غير مسبوق

وقالت قناة Nasser tv: لقد كنا ندرك منذ البداية أن تقديم التاريخ كمادة خام بلسان صانعه، هو أمر غير مسبوق في العالم، فلم تتوفر مثل هذه المواد السمعية المسجلة لأي زعيم سياسي عربي أو عالمي مثلما توفرت للرئيس عبد الناصر.

التسجيلات دليل عدم ديكتاتورية عبد الناصر

وأضافت القناة: إن قيام عبد الناصر بتسجيل كل لقاءاته واجتماعاته يدحض اتهامه بالديكتاتورية، فلا يوجد ديكتاتور يسجل لنفسه، كما أنه يثبت أن الرجل لم تكن على رأسه بطحة يحرص على إخفائها.

قمنا بانتقاء أجزاء معينة من لقاءات واجتماعات الرئيس جمال عبد الناصر في أعوامه الأخيرة بعد نكسة 1967، وكان هدفنا هو تحطيم بعض المسلمات التي شاعت عن عبد الناصر؛ مثل سعيه الدائم للحرب وعلاقاته الطيبة بنظام حكم الرئيس الجزائري هواري بومدين، وأنظمة حكم البعث في سوريا، والعراق، والفصائل الفلسطينية.

تسجيلات ناصر حمالة أوجه حسب كل تيار

واستكمل البيان: ورغم أن هدفنا الأول والأخير هو عرض التاريخ الحقيقي لعبد الناصر بلسان عبد الناصر ذاته؛ فإننا فوجئنا بتحول تلك التسجيلات إلى حمالة أوجه وفقًا لرؤية كل تيار سياسي لها.

لماذا أغضبت التسجيلات الناصريين؟

ونوه بيان القناة بأن بعض الناصريين لم يعجبهم أن يقول عبد الناصر إنه لا يريد المخاطرة بشعبه، وإنه يقبل بحل سلمي شامل للصراع العربي- الإسرائيلي يضمن عودة كل الأراضي العربية التي تم احتلالها في عام 1967، كما ينص على حل مشكلة اللاجئين... وأنصار السادات رأوا في كلام الرئيس عبد الناصر دليلًا على صحة توجه الرئيس السادات في السلام مع إسرائيل.

ناصر والحل السلمي للصراع العربي- الإسرائيلي

وتابع البيان: الحقيقة أن عبد الناصر لم يرفض مطلقًا الحل السلمي للصراع العربي- الإسرائيلي؛ ولكن رؤيته لهذا الحل كانت قائمة على شرطَين، الأول أن يكون الحل شاملًا على كل الجبهات، والثاني أن لا يجعل هذا الحل من مصر دولة هامشية في محيطها العربي...

تسجيلات ناصر تكشف المسكوت عنه

التسجيلات لا تقدم جديدًا بالنسبة إلى تاريخ عبد الناصر؛ ولكنها تكشف المسكوت عنه في تاريخ عبد الناصر، كما توضح رأي عبد الناصر في تلك الأنظمة..

أسباب قبول عبد الناصر مبادرة روجرز 1970

حدثت هذه الاجتماعات التي نشرنا أجزاء منها بعد قبول الرئيس عبد الناصر مبادرة روجرز في يوليو 1970، كان هدف عبد الناصر من قبول المبادرة الأمريكية لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل هو منح جيشه الفرصة لإتمام حائط الصواريخ وتحقيق القفزة النهائية للحائط حتى الحافة الغربية لقناة السويس؛ مما يجعل القوات المسلحة المصرية قادرة على العبور نحو سيناء في حماية حائط الصواريخ.

إعادة قراءة تاريخ ناصر بلسانه

واختتمت قناة Nasser tv: تقدم تلك التسجيلات الرئيس عبد الناصر كرجل دولة قادر على رصد وتحليل كل المتغيرات حوله، حتى وهو في أحلك سنوات حكمه، كما أنها ترد على المزايدين الذين نسبوا إلى عبد الناصر أقوالًا لم يتفوه بها مطلقًا، كما أنها تفتح الباب لإعادة قراءة تاريخ جمال عبد الناصر بلسان عبد الناصر ذاته.