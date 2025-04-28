بيان مهم من الجيزة بشأن حركة تغييرات رؤساء الوحدات المحلية القروية

كتب- مجمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مساء أمس، حركة تغييرات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن، شملت 48 قيادة محلية، وذلك في إطار خطة تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات المتنوعة في المواقع المختلفة بالوحدات المحلية.

وفي هذا الإطار، وجه محافظ الجيزة عددًا من التكليفات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بهدف تحسين كفاءة العمل بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية.

التصدي للمخالفات والتعديات

كما شدد النجار على ضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى منع التعديات من قبل المنشآت التجارية والمحلات على الطرق العامة، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والمحافظة على المظهر الحضاري للمحافظة.

تحسين منظومة النظافة ومتابعة الأسواق

كلف محافظ الجيزة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، رؤساء الوحدات المحلية القروية بالاهتمام الفوري بمنظومة النظافة، ووجههم بعدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات أو بؤر للنفايات، مع رفع المخلفات على الفور.

كما شدد على ضرورة متابعة كفاءة المعدات وتوزيع فرق العمل بشكل جيد لضمان سير العمل بكفاءة عالية.

الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة المشروعات

كما طالب "النجار"، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأسواق وضبطها، بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لطلبات وشكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وأكد على أهمية التواجد الميداني لرصد نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية داخل نطاق كل وحدة محلية، لضمان تنفيذ الأعمال بكفاءة ووفقًا للخطط المحددة.

متابعة الأداء وتقييم الالتزام

وشدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية وتقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية، مع التأكد من التزامهم بتنفيذ خطط وبرامج العمل التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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