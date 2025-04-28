وزير إعلام عبدالناصر عن تسجيلات الزعيم الراحل: كلام فارغ

كتب- محمد عمارة:

قال محمد فايق، وزير الإعلام في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، إنه لا يعتقد أن التسجيلات المنسوبة للزعيم، صحيحة.

وأضاف في تصريح لمصراوي، الاثنين: الكلام الخاص بإسرائيل والذي جاء على لسان عبدالناصر ووصفه بأننا استسلاميين لن نحارب إسرائيل، كلام فارغ، أومال مين كان بيعد لحرب 1973 ومين قاد وأشرف على حرب الاستنزاف، الحقيقة ده كلام فارغ مقدرش أعلق عليه.

ونشرت إحدى قنوات الـيوتيوب، تحمل اسم «nasser tv»، تسجيلًا صوتيا منسوب للرئيس جمال عبدالناصر، متحدثا للرئيس الليبي معمر القذافي، قال فيه ناصر منتقدًا المزايدين على مصر: "إذا كان حد عايز يكافح ما يكافح.. إذا كان حد عايز يناضل ما يناضل".

وقد أثارت هذه التسجيلات جدلا واسعا في الشارع السياسي وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال اليومين الماضيين، تباينا في الآراء حول موقف الرئيس عبدالناصر الذي كشفته التسجيلات.