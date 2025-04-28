"الإنتاج الحربي" تشارك في معرض الطاقة الشمسية والتخزين "لايف مصر 2025"

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركة شركاتها في معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2025، المقرر إقامته خلال الفترة من 29 إلى 30 من شهر أبريل الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية في مجال عملها؛ بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وأوضح محمد صقر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الهدف من مشاركة الوزارة في معرض SOLAR&STORAGE LIVE هو عرض أحدث ما توصلت إليه شركات الإنتاج الحربي من تكنولوجيات التصنيع الحديثة والتقنيات والحلول في مجال الطاقة الشمسية وتخزينها، كما تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات؛ مما يسهم في تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى أن المعرض يعتبر منصة لتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية؛ مما يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن العديد من شركات الإنتاج الحربي والتي تقوم بإنتاج المنتجات الخاصة بالطاقة الشمسية ستشارك بالمعرض؛ وهي (شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي"، حلوان للصناعات غير الحديدية "مصنع 63 الحربي"، بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي"، قها للصناعات الكيماوية "مصنع 270 الحربي")، مشيرًا إلى أن الشركات ستقوم بعرض العديد من منتجات الطاقة، ومنها "محركات هيكلية (1/3 حصان- محرك قوة)- دويتس FL511 - كراسي المحاور والجلب لأغلب أنواع محركات السيارات-كابلات هوائية- كابلات معزولة- مقاطع نحاس- مقاطع ألومنيوم- مكبوسات- رقائق ألومنيوم- لفات نحاس- ألواح طاقة شمسية قدرات 550 وات- ألواح طاقة شمسية قدرات 620 وات- البطاريات- الطلمبات- مياه ردياتيرات".

جدير بالذكر أن معرض SOLAR&STORAGE LIVE EGYPT 2025 يعد حدثًا رائدًا في مجال الطاقة، كما أن المعرض يستقطب مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم؛ لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي قطاع الطاقة بأكمله، بدءًا من مولدات وأنظمة تخزين الطاقة إلى الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض إلى نقل الطاقة وتوزيعها، وهو ما يعكس اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بهذه المجالات؛ للمساهمة في تسريع مبادرات وجهود التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة وأكثر أمانًا وكفاءة.

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المعنيين؛ بما في ذلك الشركات والمستثمرون والباحثون من أنحاء العالم والمبتكرين لحلول تسهيل انتقال الطاقة؛ لزيارة جناح الإنتاج الحربي بالمعرض؛ حيث إنها تعد فرصة للاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي في مجال الطاقة الشمسية.