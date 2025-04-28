بيان من الوطنية للإعلام بشأن تغيير اسم قنوات النيل إلى موليوود

كتب- أحمد الجندي:

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن ما تردد في الآونة الأخيرة داخل مصر وخارجها أن الهيئة بصدد تغيير اسم قنوات النيل المتخصصة إلى قنوات موليوود، غير صحيح، وأنها أخبار زائفة ومغرضة لا تستند إلى معلومات موثوقة أو مصادر رسمية.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: قنوات النيل لا تزال تحمل اسمها وستظل كذلك، وما كان مقترحا للحوار المجتمعي هو تغيير اسم قناتي النيل سينما والنيل دراما إلى موليوود مصر، ولما كان المجتمع الثقافي منقسما إزاء ذلك، تقرر تجميد الاقتراح.

واختتم رئيس الهيئة: لا توجد لدينا فكرة مقدسة ولا وجهة نظر محصنة من النقد، ونحن في حالة مراجعة مستمرة، ولدينا الجرأة والقوة على التصحيح على مدار الساعة.