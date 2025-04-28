برلماني: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ينسف البيروقراطية

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، تحويل مهم في إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة في تطوير القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول.

وأشار النائب إلى أن مصر مليئة بالاستثمارات غير المستغلة بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية، والتعديل ينسف هذه البيروقراطية.

وقال موسى: لديَّ تخوف من عدم استغلال القروض؛ حتى لا تتحول إلى عبء على الموازنة، موضحًا أن هناك في التعديلات أن الشركة تنشأ بمفردها أو بالاشتراك أو المساهمة مع الغير، متابعًا: نتمنى ألا يكون لها إجراءات بعمل شركات أخرى.