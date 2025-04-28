آخر فرصة للتقدم لمسابقة الأزهر لتعيين معلمين رياض أطفال

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بعد غد، باب التقدم لمسابقة الأزهر لتعيين معلمي رياض أطفال، والتي بدأت في الـ 17 من أبريل الجاري.

وبدأ التقدم لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية، في الـ 17 من أبريل الجاري ولمدة أسبوعين، على الرابط التالي: هنا

وجاءت الفئات التي يحق لها التقديم في المسابقة، على النحو التالي:

*مؤهل عال-تربية رياض أطفال

*مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)

- المستندات المطلوبة للتقديم:

* الصورة الشخصية

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي

*المؤهل الأعلى إن وجد

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