رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية.

وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، في أنها تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

كما يناقش النواب، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الآتي:

ضمان أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مما يعزز استقلال الهيئة المالي ويساعدها في الاستثمار في تطوير مشروعات جديدة.

تمكين الهيئة من استغلال الأصول غير التشغيلية مثل الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية.

السماح للهيئة بالتصرف في الأصول غير المستخدمة بما يعزز قدرتها على زيادة الإيرادات، وبالتالي تحقيق استقلال مالي جزئي يساعد في تمويل مشروعاتها المستقبلية.

تمكين الهيئة من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، مما يعزز قدرتها.