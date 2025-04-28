مركز الفلك ينشر صورة لهلال شهر ذو القعدة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

رصد مركز الفلك الدولي، هلال شهر ذو القعدة 1446 هجرية، في التاسعة والنصف صباح الاثنين، بتوقيت أبو ظبي.

وأوضح المركز في بيان له، الاثنين، أنه تم رصد هلال شهر ذو القعدة بواسطة مرصد الختم الفلكي، ويبعد عن القمر نسبيا بـ 7.4 درجة، وعمر القمر 9 ساعات و30 دقيقة، مع وجود أجواء صافية.

كان المعهد القومي للفلك الدولي، أعلن أن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحـــد الموافق 27/4/2025م".

وأكد المعهد أن غـرة شهـــر ذو القعـدة 1446هـ فلكيًا ستكون يوم الثلاثـاء 29/4/2025م.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم، هلال شهر ذو القعدة من خلال لجانها الشرعية والعربية.