بيان من الحكومة بتفاصيل جولة رئيس الوزراء بمشروعات جهاز "مستقبل مصر"

كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة ميدانية بمشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في منطقة الدلتا الجديدة على محور تحيا مصر، وذلك بمرافقة عدد من الوزراء والمسؤولين.

ورافق رئيس الوزراء خلال جولته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي الشركات المعاونة.

وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور بهاء الدين الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وعقب وصوله، سجل الدكتور مصطفى مدبولي كلمة في سجل الزوار الخاص بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة، معربًا عن فخره بالمشروعات الوطنية التي ينفذها الجهاز، ومتمنيًا لجميع القائمين عليه دوام التوفيق والسداد والنجاح في مهامهم لخدمة وطننا العزيز مصر.

وصرح رئيس مجلس الوزراء بأن هذه الزيارة تأتي في إطار الدور الكبير الذي يقوم به جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في تنفيذ مشروعات تهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، إلى جانب تحقيق الأمن الغذائي من السلع الاستراتيجية، مع تصدير الفائض للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة دورية ومستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجهود الجهاز ومشروعاته.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم هذه المشروعات الحيوية عبر عدة آليات، من بينها تعزيز كفاءة منظومة الري، وإنشاء الصوامع اللازمة لتخزين الغلال والحبوب، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، فضلًا عن تطوير أنظمة الميكنة الزراعية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن توفير مختلف سبل الدعم لهذه المشروعات يأتي ضمن خطة الدولة المصرية للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وربط هذه الجهود بمساعي الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على مختلف الأصعدة.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على وجود تعاون وتنسيق كبيرين بين الوزارات المعنية وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، خاصة فيما يتعلق بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بما يسهم في توفير أرصدة آمنة منها، ودعم جهود زيادة حجم الاحتياطيات الغذائية للدولة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والجهاز لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.