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رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة

10:33 ص الإثنين 28 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد سامي:

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل في مشروعات جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية.

وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في المشروعات الزراعية الكبرى، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مشروعات جهاز مستقبل مصر
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