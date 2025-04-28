الكهرباء: البدء في إجراءات إصدار إفادات للمتقدمين بإعلان سكن لكل المصريين 5



كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن صدور تعليمات لشركات التوزيع على مستوى الجمهورية تتضمن البدء في إجراءات إصدار إفادات للمتقدمين في إعلان سكن لكل المصريين 5 بداية من الأسبوع المقبل.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة أدلي بها لمصراوى، إلى أن هناك تنسيق يتم بشكل دوري بين شركات الكهرباء وصندوق التمويل العقاري يتضمن توفير المعلومات والبيانات بشكل واضح أكثر، يتضمن مكان الوحدة التي يوجد بها عداد الكهرباء باسم المتقدم ثم يتوجه بعد أن يقوم صندوق التمويل العقاري بالتواصل مع المتقدمين لتحديد المكان الذي سيذهب إليه للحصول على تلك الإفادة، ثم التقدم بتظلمه للصندوق.

وفي وقت سابق رفضت شركات توزيع الكهرباء منح اي إفادات للمتقدمين لإعلان سكن لكل المصريين 5 الذين تم رفضهم بسبب وجود عداد كهرباء باسمهم أو باسم الشريك المتقدم للحصول على الشقة، وذلك لمخالفة ذلك للائحة الداخلية.

كانت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، قد أشارت إلى أن الصندوق سيتيح فترة إضافية لتلقي تظلمات المواطنين غير المنطبقة عليهم شروط إعلان سكن لكل المصريين 5 بسبب امتلاك عداد كهرباء لمدة أسبوعين، تبدأ في 4 مايو وتنتهي في 18 مايو 2025، دون أي تغييرات على المواعيد المحددة.

وقالت وزارة الإسكان، إنها عقدت اجتماعات مع وزارة الكهرباء تم الاتفاق خلالها على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بمراجعة بيانات العملاء غير المنطبقة عليهم شروط الإعلان، على أن تتم موافاة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ببيانات المشتركين الذين يمتلكون عداد كهرباء بالفعل، دون أي تغييرات أو تعديلات على البيانات المقدمة، ثم سيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإرسال رسائل نصية SMS للعملاء غير المنطبقة عليهم الشروط بسبب امتلاك عداد كهرباء، متضمنة اسم شركة التوزيع الواقع في نطاقها العداد وتاريخ الفترة الإضافية المخصصة لهم لتقديم التظلمات، مع التأكيد على أهمية استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة.

وأضافت أن رفض المواطنين بسبب امتلاك عدادات مرافق يأتي متوافقًا مع الشروط والضوابط الخاصة ببرنامج الإسكان الاجتماعي، دون أي استثناءات أو تغييرات في الشروط.

وأكدت أن الصندوق مستمر في العمل والتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان قدرة المواطن على استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم التظلمات خلال الفترة المحددة، مع الحفاظ على جميع التفاصيل والشروط المطلوبة.